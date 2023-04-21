В конце апреля в Центральном парке Тулы заработают аттракционы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Центральном парке им. П.П. Белоусова в Туле в конце апреля начнут работать аттракционы. Об этом сообщает пресс-служба «Тульских парков».

Так, некоторые из них могут быть запущены 29 апреля. Однако, если погодные условия будут плохими, то они заработают 1 мая.

Также в честь открытия аттракционов для детей будет подготовлена развлекательная программа.

В данный момент жители и гости города могут посетить семейную площадку и площадку «Драйв» в Центральном парке.