В Туле состоялось совещание по вопросу реализации нового закона «О такси»

Мероприятие состоялось под председательством заместителя министра – директора департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства тульской области Василия Сазонова. О реализации ГИС Такси сделали доклады заместитель директора департамента цифрового развития Минтранса России Иван Круглов и руководитель проекта Владимир Колодчиков.

Председатель АНО «Общественный совет по развитию такси» и инициатор встречи Ирина Зарипова выступила по проблемным вопросам с которыми могут столкнуться граждане работающие в такси при вступление в силу данного закона. Она сделала акцент что необходимо повысить их информированность, та как не все из них будут соответствовать законодательству с 1 сентября 2023 года.

В своем выступлении председатель тульского отделения ОПОРА РОССИИ Михаил Глухов отметил, что важно сохранить тренд на переход в категорию самозанятых и не допустить увеличения нелегального сектора в этой сфере с принятием данного закона. Он обратил внимание что следует отсрочить обязательное использование справок об отсутствии судимостей и реформировать законодательство об ОСАГО, так как для многих легальных таксистов тарифы являются не подъемными.

Генеральный директор такси «Максим» Максим Шушарин отметил, что агрегаторы в соответствии с законодательством с 1 сентября вынуждены будут не отдавать заказы тем таксистам, которые не соответствуют законодательству, что бы не получить штрафы от органов исполнительной власти и блокировку сервисов.

Вице президент Яндекс GO Павел Кузьмин разделил опасения по тому, что не все еще готовы к внедрению данного закона, но он необходим. Он предложил отсрочить введение ответственности для участников рынка.

По итогам встречи принято решение продолжить работу по информированию участников рынка и дальнейшую работу по уменьшению роста нелегального сектора.