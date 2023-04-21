За прошедшие сутки жители Тульской области обогатили мошенников почти на 3,8 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Четыре человек в возрасте, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 3 миллиона 767 тысяч 644 рубля.

Также двое жителей региона лишились 1 миллиона 640 тысяч 524 рублей, которые они перевели мошенникам, под предлогом получения дополнительного заработка в сети Интернет.

Еще 23-летняя женщина хотела продать платье в интернете, но наткнулась на сайт мошенников. В результате недобросовестный покупатель обманным путем завладел 43 тысячами рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.