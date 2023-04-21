В городе Щекино Тульской области пьяная автоледи сбила несовершеннолетнего велосипедиста Фото: материалы пресс-служб

В Щекино на улице Спортивной вечером 20 апреля произошло ДТП. Там примерно в 18:50 автомобиль Volksvagen New Beettle сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 47-летняя женщина, управляя автомобилем Volksvagen, совершила наезд на 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть дороги на велосипеде в неустановленном месте. В момент аварии женщина–водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения (0,760 мг/л), - делятся подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадавшему мальчику оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.