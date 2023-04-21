Тульский «Арсенал» оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за фанатов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

19 апреля контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал тульский «Арсенал» на 30 тысяч рублей из-за болельщиков по итогам матча 27-го тура Первой лиги.

Напомним, В Ульяновске задержали пятерых фанатов тульского «Арсенала» после матча с «Волгой». Их доставили в отделении полиции за нарушение административного законодательства. Во время матча они запускали дымовые шашки и закрывали лица масками.

Так, штраф в 10 тысяч рублей клуб получил за использование пиротехники зрителями, еще 20 тысяч рублей — за скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений.