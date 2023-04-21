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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 11:38

В Туле на улице Кауля автомобиль сбил 13-летнего мальчика

Молодой пешеход пересекал проезжую часть дороги на самокате
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Кауля автомобиль сбил 13-летнего мальчика

В Туле на улице Кауля автомобиль сбил 13-летнего мальчика

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Кауля вечером 20 апреля произошло ДТП. Там примерно в 17:20 автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода. Об это сообщает региональная пресс-служба УГИБДД.

- 56-летний мужчина совершил наезд на пешехода – мальчика 2010 года рождения, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть дороги на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП юному пешеходу оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.