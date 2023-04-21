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НовостиСпорт21 апреля 2023 11:14

Тульские гимнастки заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях

Подготовили спортсменок Анна Титова и Юлия Диды
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские гимнастки заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях

Тульские гимнастки заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях

Фото: материалы пресс-служб

В Суздале с 18 по 20 апреля проходили Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «На призы серебряного призера Олимпийских игр в Токио 2020, чемпионки мира и Европы, ЗМС Ангелины Шкатовой».

По информации министерства спорта Тульской области, в соревнованиях приняли участие более 400 спортсменок.

Представительницы СШ «Триумф» в Туле заняли второе место по программе КМС, а тульская команда по программе МС заняла четвертое место и выполнила норматив - мастер спорта России.