Тульские гимнастки заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях Фото: материалы пресс-служб

В Суздале с 18 по 20 апреля проходили Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «На призы серебряного призера Олимпийских игр в Токио 2020, чемпионки мира и Европы, ЗМС Ангелины Шкатовой».

По информации министерства спорта Тульской области, в соревнованиях приняли участие более 400 спортсменок.

Представительницы СШ «Триумф» в Туле заняли второе место по программе КМС, а тульская команда по программе МС заняла четвертое место и выполнила норматив - мастер спорта России.