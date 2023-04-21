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НовостиОбщество21 апреля 2023 10:20

Тульские полицейские оказали помощь упавшему на проезжую часть мужчине

Очевидцы происшествия поблагодарили сотрудников правоохранительных органов
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские полицейские оказали помощь упавшему на проезжую часть мужчине

Тульские полицейские оказали помощь упавшему на проезжую часть мужчине

Фото: соцсети

19 апреля в дежурную часть УМВД России по Туле поступил вызов о происшествии на улице Баженова. На место выехали сотрудники отдела уголовного розыска Ярослав Галанин и Михаил Соколов. В ходе беседы с заявителем факты, изложенные при вызове, не нашли подтверждения.

Сотрудники полиции вышли на улицу и увидели неподалеку группу людей, который собрались вокруг мужчины, лежавшего неподвижно на проезжей части. Оказалось, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал и получил черепно-мозговую травму. Оперативники незамедлительно вызвали на место медиков и оказали пострадавшему первую доврачебную помощь. Также они опросили свидетелей и установили личность мужчины.

Пока один из полицейских опрашивал жителей, второй подложил под голову пострадавшего рюкзак и находился рядом с ним до приезда врачей. Медики оказали мужчине помощь. В данный момент его жизни и здоровью ничто не угрожает.