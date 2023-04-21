Тульские полицейские оказали помощь упавшему на проезжую часть мужчине Фото: соцсети

19 апреля в дежурную часть УМВД России по Туле поступил вызов о происшествии на улице Баженова. На место выехали сотрудники отдела уголовного розыска Ярослав Галанин и Михаил Соколов. В ходе беседы с заявителем факты, изложенные при вызове, не нашли подтверждения.

Сотрудники полиции вышли на улицу и увидели неподалеку группу людей, который собрались вокруг мужчины, лежавшего неподвижно на проезжей части. Оказалось, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал и получил черепно-мозговую травму. Оперативники незамедлительно вызвали на место медиков и оказали пострадавшему первую доврачебную помощь. Также они опросили свидетелей и установили личность мужчины.

Пока один из полицейских опрашивал жителей, второй подложил под голову пострадавшего рюкзак и находился рядом с ним до приезда врачей. Медики оказали мужчине помощь. В данный момент его жизни и здоровью ничто не угрожает.