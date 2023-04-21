Житель Суворова случайно убил соседа по комнате и пытался скрыть свою причастность Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Суворовском районе, признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 25 декабря 2022 года 38-летний злоумышленник обратился в правоохранительные органы с сообщением об обнаружении в съемной квартире своего соседа по комнате без признаков жизни.

Прибывшие на место преступления следователи и криминалисты зафиксировали признаки насильственной смерти. Подозрение пало на соседа по квартире, но он все отрицал и сообщил, что видел своего знакомого в компании других людей

Благодаря грамотно проведённым оперативным мероприятиям и результатам криминалистических экспертиз правоохранителям удалось подтвердить причастность мужчины к данному преступлению.

Злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что во время употребления спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, в ходе которой он нанес оппоненту множественные удары руками в область головы и лица. Поняв, что друг умер, подсудимый смыл кровь с тела жертвы и предметов мебели, а также застирал свою одежду.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.