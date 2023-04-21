В подземном переходе на проспекте Ленина в Туле обновили граффити Фото: материалы пресс-служб

В Туле в подземном переходе на пересечении улицы Станиславского и проспекта Ленина обновили граффити. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, самый первый тематический рисунок появился там в апреле 2015 года. Его приурочили к 70-летию Победы. По условиям контракта выполнить работы должны были до 24 апреля, но справились на несколько дней раньше.

По словам начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству, рисунок обновили потому, что после зимы переход был в плохом состоянии. Также общий вид портили расклеенные объявления и вандальные надписи.