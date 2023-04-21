Туляка приговорили к обязательным работам за нападение на здание прокуратуры Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, признана виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.214 УК РФ (Вандализм). Об этом сообщает объединенная региональная пресс-служба судебной системы и УСД.

Установлено, что 27 ноября 2022 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и проходил возле здания областной прокуратуры, которая находится на проспекте Ленина 55. Подойдя в главному входу, обвиняемый неожиданно ударил по стеклопакету входной двери.

В результате стекло разбилось, а мужчина скрылся с места преступления. Спустя некоторое время злоумышленника задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил подсудимого к 150 часам исправительных работ.