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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 9:24

Туляка приговорили к обязательным работам за нападение на здание прокуратуры

Суд признал его виновным в вандализме
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляка приговорили к обязательным работам за нападение на здание прокуратуры

Туляка приговорили к обязательным работам за нападение на здание прокуратуры

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, признана виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.214 УК РФ (Вандализм). Об этом сообщает объединенная региональная пресс-служба судебной системы и УСД.

Установлено, что 27 ноября 2022 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и проходил возле здания областной прокуратуры, которая находится на проспекте Ленина 55. Подойдя в главному входу, обвиняемый неожиданно ударил по стеклопакету входной двери.

В результате стекло разбилось, а мужчина скрылся с места преступления. Спустя некоторое время злоумышленника задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил подсудимого к 150 часам исправительных работ.