В Туле ушел из жизни полковник милиции в отставке Николай Пахарьков Фото: материалы пресс-служб

19 апреля в Туле на 73 году жизни скончался полковник милиции в отставке Николай Викторович Пахарьков. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Он проходил службу в органах внутренних дел с июня 1972 года по декабрь 2000 года. Николай Викторович работал в уголовном розыске, руководил отделом управление профилактики правонарушений, 6 лет возглавлял Пролетарский РУДВ, после чего ушел в отставку в должности заместителя начальника регионального УВД.

Отдельная героическая строка его служебной биографии – исполнение интернационального долга в Афганистане, откуда он вернулся кавалером орденов Красной Звезды и Славы (ДРА), ветераном боевых действий.

Находясь в отставке, Николай Викторович передавал свой профессиональный и боевой опыт молодежи.

Церемония прощания состоится в пятницу, 21 апреля, в 10.30 в Николо-Зарецком храме по адресу: Тула, Оружейный переулок, д. 12.