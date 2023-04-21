В Туле 21 апреля ограничат движение транспорта из-за футбольного матча Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле ограничат движение и остановку транспорта из-за футбольных матчей на центральном стадионе «Арсенал» - об этом сообщает городская администрация.

21 апреля по ул. Жаворонкова на участке от ул. Мориса Тореза до пр. Ленина и по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина будут введены следующие ограничения:

- с полуночи до 22.00 - запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта,

- с 8.00 до 22.00 - ограничено движение всех видов автомобилей.