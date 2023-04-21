Туляк Александр Гетманский завоевал серебро на чемпионате России по стоклеточным шашкам
Фото: материалы пресс-служб
19 апреля в селе Покровском прошла классическая программа чемпионата России по стоклеточным шашкам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
На старт швейцарской системы в 8 туров вышли 20 человек из 10 регионов страны, из них 4 гроссмейстера.
Наш спортсмен МБУДО СШОР «Юность» Александр Гетманский на соревнованиях завоевал серебряную медаль. Он набрал 10 из 16 возможных очков.