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НовостиСпорт21 апреля 2023 8:30

Туляк Александр Гетманский завоевал серебро на чемпионате России по стоклеточным шашкам

Тренировал спортсмена заслуженный тренер РФ Борис Оксман
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляк Александр Гетманский завоевал серебро на чемпионате России по стоклеточным шашкам

Туляк Александр Гетманский завоевал серебро на чемпионате России по стоклеточным шашкам

Фото: материалы пресс-служб

19 апреля в селе Покровском прошла классическая программа чемпионата России по стоклеточным шашкам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На старт швейцарской системы в 8 туров вышли 20 человек из 10 регионов страны, из них 4 гроссмейстера.

Наш спортсмен МБУДО СШОР «Юность» Александр Гетманский на соревнованиях завоевал серебряную медаль. Он набрал 10 из 16 возможных очков.