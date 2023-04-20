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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 14:38

В городе Новомосковск Тульской области задержали подозреваемого в краже из магазина

Возбуждено уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
В городе Новомосковск Тульской области задержали подозреваемого в краже из магазина

В городе Новомосковск Тульской области задержали подозреваемого в краже из магазина

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Новомосковске с заявлением обратился директор одного из сетевых магазинов города. Из торгового помещения, расположенного по улице Мира, украли товары различного наименования.

Благодаря камерам видео видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 34-летний мужчина, который после задержания призналась в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).