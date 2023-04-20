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НовостиОбщество20 апреля 2023 13:54

Бывший заместитель начальника ясногорского филиала «Тулэнерго» заплатит 1,5 миллиона рублей за получение взятки

Мужчина свою вину не признал
Михаил КОРЕНЮГИН
Бывший заместитель начальника ясногорского филиала «Тулэнерго» заплатит 1,5 миллиона рублей за получение взятки

Бывший заместитель начальника ясногорского филиала «Тулэнерго» заплатит 1,5 миллиона рублей за получение взятки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудник «Тулэнерго», проживающий в Заокском районе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия и бездействие в пользу представляемого взяткодателем лица).

Установлено, что 15 февраля 2022 года заместитель начальника по реализации услуг филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго» (Ясногорский район) через посредника получил взятку в 30 тысяч рублей за несоставление акта неучтенного потребления электроэнергии собственником земельного участка и бани в районе и ненаправление документов в полицию в связи с выявлением данного факта.

Суд приговорил подсудимого к к наказанию в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в коммерческих организациях сроком на 3 года. Вину в совершении преступления он не признал.