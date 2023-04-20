Бывший заместитель начальника ясногорского филиала «Тулэнерго» заплатит 1,5 миллиона рублей за получение взятки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудник «Тулэнерго», проживающий в Заокском районе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия и бездействие в пользу представляемого взяткодателем лица).

Установлено, что 15 февраля 2022 года заместитель начальника по реализации услуг филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Тулэнерго» (Ясногорский район) через посредника получил взятку в 30 тысяч рублей за несоставление акта неучтенного потребления электроэнергии собственником земельного участка и бани в районе и ненаправление документов в полицию в связи с выявлением данного факта.

Суд приговорил подсудимого к к наказанию в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в коммерческих организациях сроком на 3 года. Вину в совершении преступления он не признал.