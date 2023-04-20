В Ленинском районе Тульской области автомобиль Toyota врезался в металлическое ограждение и опрокинулся Фото: материалы пресс-служб

В Ленинском районе на 167-ом километре автодороги М-2 «Крым» ночью 19 апреля произошло ДТП. Там примерно в 02:20 автомобиль Toyota Alphard столкнулся с металлическим ограждением. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 42-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на препятствие - металлическое барьерное ограждение, расположенное слева по ходу движения транспортного средства, с последующим опрокидыванием, - делятся подробностями в областной Госавтоинспекции. В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.