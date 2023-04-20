На военную службу уже отправились 26 призывников из Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 20 апреля, в Туле состоялись первые в 2023 году проводы призывников на срочную службу. Так, ряды 47-й гвардейской танковой дивизии в Нижнем Новгороде пополнили 26 жителей региона, в которую они пребудут уже 21 апреля.

Перед отъездом все новобранцы прошли финальную медкомиссию у хирурга, терапевта, невролога, психиатра, офтальмолога и стоматолога. Специалисты еще раз проверили здоровье призывников и вынесли положительные заключения.

По словам начальника отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Тульской области, за одну призывную компанию 20% оказываются негодными к срочной службе, еще 60% получают отсрочку для получения образования или по состоянию здоровья, а уже оставшиеся 20% отправляются в армию.

Всего в этот весенний призыв в воинские части планируется отправить около 1500 новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет.