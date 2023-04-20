В Туле сотрудник МЧС спас двоих детей из горящей многоэтажки на Одоевском шоссе

В Туле сотрудник МЧС спас двоих детей из горящего дома на Одоевском шоссе Фото: материалы пресс-служб

8 апреля в многоквартирном жилом на Одоевском шоссе в Туле произошел пожар. На происшествие приехали несколько пожарных расчетов, которым удалось пошутишь огонь за 31 минуту.

Так, во время эвакуации жильцов, к пожарному 11 пожарно-спасательной части обратилась обеспокоенная женщина. Она сообщила что на 5 этаже дома находятся её дети. Спасатель, являясь командиром звена газодымозащитников, организовал работу, определил боевые задачи и направился на поиски оставшихся в доме людей.

Сотрудник МЧС разыскал среди дыма двух маленьких детей, надел на них спасательные устройства, вывел из задымленного дома и вернул в руки родителей целыми и невредимыми.

Чуть позже родители прислали благодарственное письмо, в котором поблагодарили пожарных за оперативность, профессионализм, смелость и отвагу, проявленные ими, невзирая ни на какие сложности.

Всего в тот вечером звеньями газодымозащитной при помощи спасательных устройств по лестничному маршу спасено 10 человек. Также эвакуировано 10 жильцов. К счастью, никто не пострадал.