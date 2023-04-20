Житель Тульской области осужден на 8 месяцев за применение насилия в отношении представителя власти Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Одоевском районе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что 31 января 2023 года 39-летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышлено ударил кулаком в грудь сотрудника полиции, который осуществлял проверку по сообщению о совершении противоправных действий. В результате происшествия участковый получил ушиб передней грудной клетки.

Суд приговорил мужчину к 8 месяцам лишения лишения свободы в исправительной колонии общего режима.