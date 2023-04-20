21 апреля тульский «Арсенал» сыграет с казанским «Рубином» на домашнем поле
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Завтра, 22 апреля в рамках 28-го тура Первой лиги тульский «Арсенал» сыграет с казанским «Рубином» на домашнем стадионе. За все время команды встречались между собой 25 раз. 12 побед на счету «Рубина», 7 — у «Арсенала» и 6 раз матч завершился вничью.
В данный момент туляки идут на 6 месте в таблице, имея 37 очков после 27 матчей, а казанцы на 2 месте с 50 очками.
Матч начнется в 19:30.
Напомним, 15 апреля «Арсенал» сыграл вничью с «Волгой Ульяновск» в гостевом матче. Оружейники не смогли забить команде, располагающейся на последнем месте с турнирной таблице.