21 апреля тульский «Арсенал» сыграет с казанским «Рубином» на домашнем поле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Завтра, 22 апреля в рамках 28-го тура Первой лиги тульский «Арсенал» сыграет с казанским «Рубином» на домашнем стадионе. За все время команды встречались между собой 25 раз. 12 побед на счету «Рубина», 7 — у «Арсенала» и 6 раз матч завершился вничью.

В данный момент туляки идут на 6 месте в таблице, имея 37 очков после 27 матчей, а казанцы на 2 месте с 50 очками.

Матч начнется в 19:30.

Напомним, 15 апреля «Арсенал» сыграл вничью с «Волгой Ульяновск» в гостевом матче. Оружейники не смогли забить команде, располагающейся на последнем месте с турнирной таблице.