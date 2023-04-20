Более 350 административных протоколов составлено в Тульской области за поджог сухой травы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области на поджигателей сухой травы составлено более 350 административных протоколов за поджог сухой травы. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Так, треть протоколов - предупреждения. На граждан, собственников и должностные лица органов самоуправления была наложена ответственность за поджоги. Также ведомство проводит проверки населенных пунктов, находящихся в зоне риска.

В настоящее время штрафы за нарушения пожарной безопасности составляют:

- от 5 000 до 15 000 рублей (физические лица);

- от 20 000 до 30 000 рублей (должностные лица);

- от 300 000 до 400 000 рублей (юридические лица).

Помимо этого, за прошедшие сутки в регионе совершено более 100 выездов на пал травы. На данный момент сотрудники МЧС работают в усиленном режиме, так как по сравнению с прошлым годом число выездом значительно увеличилось.