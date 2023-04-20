За прошедшие сутки жители Тульской области обогатили мошенников почти на 4,5 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пять человек в возрасте, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 3 миллиона 767 тысяч 644 рубля.

Также двое жителей Тульской области обратились в полицию. Им на телефон поступали звонки о том, что их родственники стали виновникам дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионеры, не раздумывая, согласилась, после чего к ним подъехал молодой человек и забрал 550 тысяч рублей.

Еще 27-летний гражданин стал жертвой обмана при совершении покупок в сети Интернет. Недобросовестные продавцы получили 3 тысячи рублей.

69-летний житель Тулы лишился 169 тысяч 639 рублей, которые он перевёл мошенникам, под предлогом получения дополнительного заработка.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.