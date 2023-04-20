Несовершеннолетний житель Новомосковска напал с ножом на родную бабушку

Несовершеннолетний житель Тульской области пытался зарезать родную бабушку Фото: материалы пресс-служб

В отношении 16-летнего парня, проживающего в Новомосковске, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 18 апреля 2023 года подозреваемый находился по месту своего проживания и в ходе ссоры со своей 70-летней бабушкой, нанес ей множество ударов ножом, а затем убежал на улицу.

Пострадавшую обнаружил отчим подростка, который вернулся домой из магазин. Её госпитализировали в больницу, она находится под наблюдением врачей. Парня задержали на улице сотрудники правоохранительных органов.

В данный момент следователем СК направлено ходатайство в суд о помещении подростка в психиатрический стационар для проведения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.