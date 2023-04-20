В Щекинском районе Тульской области прошло профилактическое мероприятие «Безопасный автобус» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

18 апреля 2023 года на территории Щекинского района прошло профилактическое мероприятие «Безопасный автобус». Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Данное мероприятие направлено на снижение аварийности на пассажирском транспорте. Особое внимание уделялось соблюдению режима труда и отдыха водителей, технической исправности автобусов и профилактике нарушений ПДД при обслуживании пассажиров.

Так, в ходе надзора у водителей пассажирского транспорта было выявлено 11 административных правонарушений, таких как: отсутствие диагностических карт, технические неисправности транспортных средств, нарушение режима труда и отдыха водителей, нарушение правил перевозки пассажиров по заказу. Также в отношении одного автобуса применена обеспечительная мера в виде ареста.