Жительница Тульской области приговорена к одному году лишения свободы условно за организацию притона Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Новомосковске, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств).

Установлено, что с 30 декабря 2022 года по 18 января 2023 года 40-летняя подсудимая, являясь наркозависимым лицом, предоставила наркопотребителям помещение своей квартиры и необходимые приспособления для употребления наркотиков за вознаграждение в виде продуктов питания и табачной продукции.

Суд приговорил женщину к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.