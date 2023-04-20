В Туле за неделю привели в порядок еще пятнадцать остановочных пунктов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы продолжают проводить работы по приведению в порядок остановочных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, данное мероприятие предусматривает омывку остановочных пунктов, очистку от граффити, замену остекления и поликарбоната, а также замену остановочных павильонов.

В период с 12 по 18 апреля в нормативное состояние привели в порядок остановки на улицах Болдина, Восточный обвод, Рязанская, Московское шоссе, Мосина, Ф. Энгельса, Оборонная, Советская, Октябрьская, Московское шоссе, Кирова, Щегловская Засека, К. Маркса, Ложевая, Металлургов.

Напомним, в период с 20 по 27 марта работы проводились на улицах Чмутова, Путейская, Ложевая, Советская, Пузакова, Восточный обвод, Щегловская засека, Тимирязева, Оборонная, Кауля, Новомосковская и Рязанская, а также на Красноармейском проспекте, Одоевском шоссе и проспекте Ленина.