Туле задержали подозреваемого в краже двух велосипедов из подъездов многоквартирных домов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратились несколько жителей города. У них из подъездов многоквартирных домов украли велосипеды. По предварительным данным, похититель причастен к двум эпизодам краж на территории областного центра.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 55-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража).