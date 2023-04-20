20 апреля несколько жителей Центрального и Зареченского округов Тулы останутся без водоснабжения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, воды не будет в домах №25, 27и 33 по улице Советской, №3, 5, 6, 14, 15, 13а и 11к1по улице Пузакова и №78, 80, 82 и 84 по улице Демидовская.

Сами аварийно-восстановительные работы пройдут по адресу: улица Советская 58 и улица Демидовская 84 - улица Пузакова 15.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.