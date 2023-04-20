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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 6:19

Житель Тульской области воспользовался найденной банковской картой

Возбуждено уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Тульской области воспользовался найденной банковской картой

Житель Тульской области воспользовался найденной банковской картой

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Щекино с заявлением обратилась 40-летняя женщна. Она оставила банковскую карту в неустановленном месте, после чего с нее произошло списание денежных средств в размере 1 тысячи 272 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 53-летний мужчина. Он понимал, что распоряжается не принадлежащими ему денежными средствами, но все равно оплатил покупки в магазинах найденной банковской картой.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража).