В Туле на улице Николая Руднева полуголый мужчина приставал к прохожим Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вечером 18 апреля на улице Николая Руднева в Туле полуголый мужчина приставал к прохожим. Очевидцы данного инцидента вызвали полицию.

В руках нарушителя находился предмет, который был похож на нож. По предварительной информации, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего мужчину и доставили его в дежурную часть отдела полиции. В адрес злоумышленника составлен административный протокол за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).