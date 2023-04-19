В городе Новомосковск Тульской области автомобиль «ВАЗ-21093» сбил восьмилетнего мальчика Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске на улице Октябрьской днем 18 апреля произошло ДТП. Там примерно в 13:25 автомобиль «ВАЗ-21093» сбил несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 24-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ», при повороте налево на нерегулируемом перекрестке совершил наезд на восьмилетнего мальчика, который пересекал дорогу на самокате по линии тротуара, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП несовершеннолетнему пешеходу оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.