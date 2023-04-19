27-летний мошенник из Подольска предстанет перед судом в Новомосковске Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Подольске, обвиняется в совершении 15 преступлений на территории Тульской области, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного и крупного ущерба гражданину).

Установлено, что с 22 по 26 апреля 2022 года мошенник вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, которые звонили гражданам и сообщали о том, что их родственники становились виновниками дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег.

Обвиняемый выполнял роль курьера. Он приезжал по месту жительства пожилых людей, забирал у них денежные средства, которые перечислял на подконтрольные группе расчетные счета, оставляя часть денежных средств себе в качестве вознаграждения. Общая сумма похищенного составила более 4 миллионов рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.