В 2023 год в ДТП на территории Тульской области пострадали 28 несовершеннолетних пассажиров Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С начала 2023 года в Тульской области произошло 26 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров до 16 лет, в который 28 детей получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

В связи с этим Госавтоинспекция напоминает о правилах перевозки детей до 12 лет:

- перевозить юных пассажиров нужно только в специальном кресле;

- детское удерживающее устройство нужно подбирать с учетом веса и роста ребенка;

- при поездке на переднем сиденье отключать подушку безопасности;

- с 12 лет ребенка можно пристегивать штатными ремнями безопасности если его рост выше 1,5 метров, а вес больше 36 килограммов.

В случае нарушения требований данных правил водитель несет административную ответственность по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ и ему назначается наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.