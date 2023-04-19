ГУЗ «Тульский областной клинический онкологический диспансер» приглашает жителей Тулы и Тульской области бесплатно пройти онкоскрининг
22 апреля с 8:00 до 14:00 в поликлинике Тульского областного клинического онкологического диспансера на улице Плеханова, 201-А пройдет День открытых дверей.
Жители смогут посетить:
-онколога,
-ЛОР-онколога,
-онкогинеколога,
-онкоуролога.
Пройти исследования:
- маммографию;
- УЗИ молочных желез;
- жидкостную цитологию;
- низкодозовую КТ органов грудной клетки (пациенты старше 55 лет со стажем курения более 30 пачка/лет, которым не проводилось РКТ в течение года).
Сдать анализы:
- анализ кала на скрытую кровь;
- анализ крови на ПСА.
Прием без направления, по предварительной записи по телефону: 8 (4872) 33-81-41.
При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.