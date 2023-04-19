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НовостиОбщество19 апреля 2023 12:08

ГУЗ «Тульский областной клинический онкологический диспансер» приглашает жителей Тулы и Тульской области бесплатно пройти онкоскрининг

22 апреля в поликлинике пройдет День открытых дверей
Источник:kp.ru
ГУЗ «Тульский областной клинический онкологический диспансер» приглашает жителей Тулы и Тульской области бесплатно пройти онкоскрининг

ГУЗ «Тульский областной клинический онкологический диспансер» приглашает жителей Тулы и Тульской области бесплатно пройти онкоскрининг

22 апреля с 8:00 до 14:00 в поликлинике Тульского областного клинического онкологического диспансера на улице Плеханова, 201-А пройдет День открытых дверей.

Жители смогут посетить:

-онколога,

-ЛОР-онколога,

-онкогинеколога,

-онкоуролога.

Пройти исследования:

- маммографию;

- УЗИ молочных желез;

- жидкостную цитологию;

- низкодозовую КТ органов грудной клетки (пациенты старше 55 лет со стажем курения более 30 пачка/лет, которым не проводилось РКТ в течение года).

Сдать анализы:

- анализ кала на скрытую кровь;

- анализ крови на ПСА.

Прием без направления, по предварительной записи по телефону: 8 (4872) 33-81-41.

При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.