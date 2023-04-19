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НовостиСпорт19 апреля 2023 12:49

Тульские спортсмены завоевали золото Всероссийских соревнований по авиамодельному спорту

Мероприятие проходило в городе Нарткал
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские спортсмены завоевали золото Всероссийских соревнований по авиамодельному спорту

Тульские спортсмены завоевали золото Всероссийских соревнований по авиамодельному спорту

Фото: материалы пресс-служб

В городе Нарткал с 14 по 17 апреля проходили Всероссийские соревнованиях по авиамодельному спорту в классе F2-B (кордовые пилотажные). Об этом сообщает министерство спорта Тульской области.

Так, в них приняли участие спортсмены из Москвы, Московской, Пензенской, Тульской, Калужской областей, КБР, Мордовии, Ямало-Ненецкого АО.

Житель Алексина Евгений Яковлев в результате упорной борьбы завоевал золотую медаль, а среди юниоров первое место занял туляк Александр Евстигнеев.