Тульские спортсмены завоевали золото Всероссийских соревнований по авиамодельному спорту Фото: материалы пресс-служб

В городе Нарткал с 14 по 17 апреля проходили Всероссийские соревнованиях по авиамодельному спорту в классе F2-B (кордовые пилотажные). Об этом сообщает министерство спорта Тульской области.

Так, в них приняли участие спортсмены из Москвы, Московской, Пензенской, Тульской, Калужской областей, КБР, Мордовии, Ямало-Ненецкого АО.

Житель Алексина Евгений Яковлев в результате упорной борьбы завоевал золотую медаль, а среди юниоров первое место занял туляк Александр Евстигнеев.