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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 12:31

В тройном ДТП в Алексине пострадал водитель автомобиля Ravon

Авария произошла утром 18 апреля
Михаил КОРЕНЮГИН
В тройном ДТП в Алексине пострадал водитель автомобиля Ravon

В тройном ДТП в Алексине пострадал водитель автомобиля Ravon

Фото: материалы пресс-служб

В Алексине на улице Тульской утром 18 апреля произошло ДТП. Там примерно в 9:50 столкнулись Mersedes-Benz, Ravon Gentra и Hyundai IX 35. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 25-летний мужчина, управляя автомобилем Mersedes, совершил попутное столкновение с автомобилем Ravon, за рулем которого находился 37-летний мужчина, после чего легковушка совершила попутное столкновение с автомобилем Hyundai, под управлением 59-летнего мужчины - делятся подробностями в областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Ravon Gentra. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.