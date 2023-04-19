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НовостиОбщество19 апреля 2023 12:05

Прокуратура проводит проверку по факту избиения девочки-подростка в Новомосковске

Видео с инцидентом появилось 18 апреля в социальных сетях
Михаил КОРЕНЮГИН
Прокуратура проводит проверку по факту избиения девочки-подростка в Новомосковске

Прокуратура проводит проверку по факту избиения девочки-подростка в Новомосковске

Фото: соцсети

В городе Новомосковск Тульской области несколько девочек избили свою сверстницу. Видео с инцидентом появилось 18 апреля в социальных сетях.

В связи с этим прокуратура города организовала проверку по данной видеозаписи. По её результатам будет дана оценка деятельности органов системы профилактики несовершеннолетних, образовательных учреждений, исполнению родителями обязанностей по воспитанию детей.

Также прокуроры примут исчерпывающий комплекс мер реагирования.