Тульские таможенники будут проверять законность ввоза товаров Фото: материалы пресс-служб

В Тульской таможне создали мобильную группу, которая будет останавливать для таможенного контроля грузовые транспортные средства массой 3,5 тонны и более. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в её задачи входит противодействие незаконному ввозу контрафактной и санкционной продукции, контроль за перемещением подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке.

- Сотрудники таможни смогут останавливать грузовые автомобили на дорогах общего пользования в местах, обозначенных дорожным знаком "Таможенный контроль, - заявил начальник Тульской таможни.

Так, остановленный водители будут должны предъявить товары и документы для проверки. Сотрудники ведомства проверят сведения о маркировке товара, а также сверят данные в накладных и декларациях на товары. При выявлении нарушений может быть принято решение о таможенном досмотре.