В городе Новомосковск Тульской области спасатели почти память погибшего товарища Фото: материалы пресс-служб

8 апреля 2014 года старший прапорщик внутренней службы Андрей Панков погиб при тушении пожара на кондитерской фабрике «Тихий Дон». Спустя 9 лет 18 апреля в Новомосковске состоялось памятное мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Тульской области.

Так, на мероприятии присутствовали родственники и сослуживцы Андрея Панкова, руководство пожарно-спасательного гарнизона Новомосковска и личный состав 25-й пожарно-спасательной части. Все присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и почтили память огнеборца минутой молчания.

Также губернатор Тульской области посмертно наградил прапорщика медалью «Честь и мужество» за самоотверженность, отвагу и мужество, смелые и решительные действия, проявленные при исполнении служебного долга.