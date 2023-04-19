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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 10:40

В Туле за одно утро произошло второй массовое ДТП с участием четырех автомобилей

Пострадавших нет
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле за одно утро произошло второй массовое ДТП с участием четырех автомобилей

В Туле за одно утро произошло второй массовое ДТП с участием четырех автомобилей

Фото: соцсети

В Туле на улице Карла Маркса утром 19 апреля произошло второе массовое ДТП. Там столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает городской информационный центр.

По информации областной Госавтоинспекции, участникам ДТП стали автомобили «Нива», две «Лады» и Nissan.

В данный момент сотрудники УГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. В результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, утром 19 апреля на улице Щегловская Засека произошло массовое ДТП, в котором столкнулись автомобили Peugeot и Skoda, а также две иномарки Ford.