Коронавирус в Тульской области: 18 новых случаев заболевания за последние сутки на 19 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 19 апреля, 9 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 782 человека. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 3 жителя региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 482 человека.

Суточная смертность отсутствует, а целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациента.