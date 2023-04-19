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НовостиЗдоровье19 апреля 2023 10:10

Коронавирус в Тульской области: 18 новых случаев заболевания за последние сутки на 19 апреля

Показатель заболеваемости с небольшим колебанием остается на прежнем уровне
Михаил КОРЕНЮГИН
Коронавирус в Тульской области: 18 новых случаев заболевания за последние сутки на 19 апреля

Коронавирус в Тульской области: 18 новых случаев заболевания за последние сутки на 19 апреля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 19 апреля, 9 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 782 человека. При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 3 жителя региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 482 человека.

Суточная смертность отсутствует, а целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациента.