Злостный нарушитель ПДД из Тулы предстанет перед судом за хулиганство Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, применением оружия и предмета, используемого в качестве оружия).

22 ноября задержали 51-летнего водителя Range Rover. Мужчина известен своими многочленными нарушениями, такими как: езда без водительских прав, тонировка, установка поддельных номеров, пересечение двойной сплошной и отсутствие страховки.

Также в 2022 году автохам устроил потасовку на заправке. 11 октября обвиняемый находился на территории автозаправки и перекрыл проезд автомобилю марки Кio Rio под управлением женщины, после чего умышленно совершил столкновение с указанным транспортным средством. После он вышел из машины, начал оскорблять 30-летнюю женщину и угрожал ей применением насилия.

Также мужчина агрессивно вел себя по отношению к 21-летнему сотруднику автозаправочной станции, демонстрируя пистолет, а также к 33-летнему знакомому женщины, приехавшему по ее просьбе после возникновения данной ситуации.

После обвиняемый продолжил выражать явное неуважение к обществу и после прибытия сотрудников полиции и в их присутствии высказывал угрозы применения насилия, а затем совершил умышленное столкновение с автомобилем марки Кia Optima.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.