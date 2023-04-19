В Тульской области почти 1000 человек привились от кори за две недели Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 3 апреля 2023 года в Тульской области стартовала прививочная компания по проведению подчищающей иммунизации против кори. Так, за две недели против кори привились 958 человек, в том числе 207 детей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Корь передается передается воздушно-капельным путем. Источник инфекции — больной человек. Заразиться ей могут почти все незащищенные лица даже при кратковременном контакте.

Болезнь проявляется высокой температурой до 40 градусов, насморком и конъюнктивитом. На 4-5 день заболевания появляется сыпь за ушами, а лице и шее, далее – на груди и туловище, затем – на руках и ногах.

Угрозе заболевания подвергаются не болевшие корью, не привитые или привитые однократно. Особую опасность заболевание представляет для детей в возрасте до 1 года, не подлежащих прививкам по возрасту, а также для детей до 5 лет, относящихся к «группе риска» в связи с риском возникновения осложнений.