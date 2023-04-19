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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 8:26

В Туле задержали подозреваемого в краже из магазина одежды

Похищенное обнаружено и изъято
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле задержали подозреваемого в краже из магазина одежды

В Туле задержали подозреваемого в краже из магазина одежды

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратился представитель одного из спортивных магазинов города. Из торгового помещения, расположенного по улице Пролетарская, украли одежду.

Благодаря камерам видео видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступницы. Её оказалась ранее судимая 29-летняя представительница цыганского этноса, которая после задержания призналась в содеянном.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.