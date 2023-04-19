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НовостиОбщество19 апреля 2023 7:29

В Туле на Красноармейском проспекте установили дублирующий звуком сигналы светофор

Об этом сообщает администрация города
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на Красноармейском проспекте установили дублирующий звуком сигналы светофор

В Туле на Красноармейском проспекте установили дублирующий звуком сигналы светофор

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на пересечении улицы Советской и Красноармейского проспекта установили новое оборудование, дублирующее звуком сигналы светофора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Данная мера призвана повысить доступность использования транспортной инфраструктуры тулякам, испытывающим проблемы со зрением.

Так, по итогам его тестирования будет принято решение об эффективности его использования и дальнейшего масштабирования проекта.