Пожилой житель Тульской области, плеснувший горящую жидкость в сотрудников полиции, заключен под стражу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пенсионера, проживающего в Новомосковске, заключили под стражу на 1 месяц. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщает телегам-канал «Тула. Эстремизм».

Напомним, утром 30 марта жители одного из домов на улице Генерала Белова были всполошены стрельбой. Неадекватный 62-летний мужчина начал угрожать окружающим. Прибывшим на место силовикам задерживаемый оказал вооруженное сопротивление, облил себя и сотрудников правоохранительных органов зажигательной смесью и пытался поджечь.

Инцидент спровоцировал ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за дискредитацию ВС РФ в соцсетях житель Новомосковска. Сначала он зарабюотал «административку» на 30 тысяч рублей, а потом в его отношении было возбуждено уже уголовное дело по ст. 280.3 УК РФ.