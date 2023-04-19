Во время пожара в Заокском районе Тульской области погибла 67-летняя женщина Фото: материалы пресс-служб

19 апреля, примерно в 04:48, в жилом доме в деревне Темьянь Заокского района Тульской области произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехали 7 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 13 минут, но после ликвидации пожара в доме было обнаружено тело 67-летней женщины.

В результате происшествия обгорела внутренняя стена на площади 10 квадратных метров, прогорел потолок, комната закоптилась по всей площади.