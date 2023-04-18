Жители Киреевского района Тульской области жалуются на постоянные поджоги травы Фото: материалы пресс-служб

Житель Тульской области пожаловались в социальных сетях на постоянные поджоги травы в Киреевском районе. В связи с этом межрайонная прокуратура провела проверку.

Установлено, что с 1 по 12 апреля на территории района зафиксировано 40 возгораний сухой травы на земельных участках, общая площадь которых превышает 6 тысяч квадратных метров.

Так, администрация муниципального образования неэффективно реализует первичные меры пожарной безопасности в пожароопасный сезон, в том числе не проводит противопожарные пропаганды с населением.

В связи с этим главе администрации было внесено представление, его исполнение находится на контроле в прокуратуре.