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НовостиОбщество18 апреля 2023 13:33

Жители Киреевского района Тульской области жалуются на постоянные поджоги травы

Прокуратура провела проверку
Михаил КОРЕНЮГИН
Жители Киреевского района Тульской области жалуются на постоянные поджоги травы

Жители Киреевского района Тульской области жалуются на постоянные поджоги травы

Фото: материалы пресс-служб

Житель Тульской области пожаловались в социальных сетях на постоянные поджоги травы в Киреевском районе. В связи с этом межрайонная прокуратура провела проверку.

Установлено, что с 1 по 12 апреля на территории района зафиксировано 40 возгораний сухой травы на земельных участках, общая площадь которых превышает 6 тысяч квадратных метров.

Так, администрация муниципального образования неэффективно реализует первичные меры пожарной безопасности в пожароопасный сезон, в том числе не проводит противопожарные пропаганды с населением.

В связи с этим главе администрации было внесено представление, его исполнение находится на контроле в прокуратуре.