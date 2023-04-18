22 апреля в Тульской области пройдет общеобластной субботник Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области 22 апреля состоится общеобластной субботник, во рамках которого будет проведен сбор мусора, уборка веток, смета, опиловка деревьев и кустарников, подметание тротуаров, окраска бордюров, ограждений, а также высадка зеленых насаждений.

К участию приглашаются все желающие. Жители города смогут привести в порядок придомовые и общегородские территории.

Список адресов, где будет проходить субботник, можно уточнить в главных управлениях по территориальным округам, там же получить инвентарь.